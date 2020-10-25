Всего за сутки: 527 новых больных COVID в Азербайджане их стало 8 397
В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили в понедельник, 26 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 131 пациент больниц вылечился и был выписан домой.
Восемь пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.
Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 50 486 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 410 человек вылечились, 679 человек скончались
Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 8 397 человек.