Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

По его словам, в отличие от европейских государств, в особенности Франции, где почти ежедневно совершаются преступления на почве вражды к исламу, в Турции имеет место религиозная толерантность.

«Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, продолжают идеи нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган назвал действия исламофобов «терроризмом», отметив, что нынешняя ситуация угрожает ценностям Запада.

Глава государства привлек внимание к скандальным высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона.

«Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг госполитики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением», - сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал население к отказу от приобретения французской продукции.