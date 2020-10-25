Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией

Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"У нас с Турцией хорошие отношения не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но когда мы находим общие знаменатели,.. мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций. Мы такое взаимодействие с Турцией продолжим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.