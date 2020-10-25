Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, передает портал 24.kg.



По словам адвоката, Атамбаева поместили в подвальное помещение, в котором ранее содержали заключенных, приговоренных к смертной казни.

«В этой камере только сегодня подключили отопление. В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку», - сказал Жоошев.

Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам лишения свободы. Он содержался в СИЗО ГКНБ. Во время беспорядков в ночь с 5 на 6 октября его освободили. 9 октября он вышел на митинг на площадь Ала-Тоо, на следующий день его вновь задержали.