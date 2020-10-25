Минобороны Армении: на юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои

Тяжелые бои проходят на юго-востоке в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«На юго-востоке Карабаха идут тяжелые бои», - написал он.

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