Ильхам Алиев дал интервью итальянскому телеканалу Rai-1 фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал сегодня интервью итальянскому телеканалу Rai-1. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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