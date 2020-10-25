Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева победоносная Азербайджанская армия успешными операциями освобождает наши земли от оккупации. В таких населенных пунктах уже запущены инфраструктурные проекты, говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

В первую очередь рассматриваются вопросы строительства дорог, а затем другие вопросы коммунального хозяйства. В том числе на повестке дня стоят проекты по газовому хозяйству. В этих целях «Азеригаз» приступило к проработке проектов проводки газовых линий в этом регионе. Направленные в регион проектировщики производственного объединения осмотрели местность и обсудили возможные варианты. ПО «Азеригаз» гордится тем, что приступает к работе на освобожденных территориях, и считает это своим священным долгом. Работники газового хозяйства готовы действовать на каждой освобожденной территории под девизом «Будет поднят наш флаг и будет теплым наш очаг!».