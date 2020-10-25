Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавируса в мире

Исследователи из США ожидают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может усугубиться зимой, пишет Nature.

Ученые отметили, что новая вспышка инфекции обуславливается несколькими факторами. Подчеркивается, что дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией. Еще одним фактором служит то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей благоприятствуют для повышения передачи COVID-19.

"У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", – заявил микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман