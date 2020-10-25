Армянский обстрел привел к пожару в лесах Дашкесана

Отдел информации 17:27

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают с применением тяжелой артиллерии и ракет обстреливать густонаселенные пункты Азербайджана, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые дома, хозяйства, а также продолжают прибегать к экологическому терроризм. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности, территория Дашкесанского района, находящегося за пределами зоны боевых действий, подверглась обстрелу с территории Республики Армения. В результате в лесном массиве возник пожар. К тушению пожара были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники Регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.