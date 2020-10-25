Чистая процентная прибыль Банка Республика достигла 35,4 млн манатов

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за третий квартал 2020 года. Согласно отчетности, банк в третьем квартале смог продолжить позитивную динамику и показал хорошие операционные и финансовые результаты. Также, банк основательно обновил цифровую платформу, что позволит банку оперативно и эффективно реагировать на актуальные вызовы современности, а также существенно повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

На 1 октября 2020 года активы банка составили 1,07 млрд манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 5,8 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, процентный доход вырос более чем на 21%, достигнув 35,4 миллиона манатов. Несмотря на карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, банк продолжил активное кредитование реального сектора, выдав за 9 месяцев 190 млн манатов.

Согласно отчетности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный капитал банка увеличился на 15% и составил 84,9 млн манатов, превышая регулятивную норму (50 млн манатов) на 70%. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 10,71%, а коэффициент адекватности совокупного капитала 15,93%, что выше нормы в 2 и 1,8 раза соответственно.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.