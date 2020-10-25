Афа Бабаева, отдел информации 18:26

Как с пафосом сообщили армянские пропагандистские каналы, гауляйтер Карабаха Араик Арутюнян и его расжиревшие тыловые кроты «в воскресенье побывали на юго-восточном участке линии фронта, где обсуждали шаги по сдерживанию агрессивных действий противника». Гауляйтеру Араику и его подельникам всегда мешает некая мелкая деталь, досадно начинающая болтаться именно в тот момент, когда необходимо совершить нечто эпическое. Вот и в этот раз пребывание на фронте и ответственное совещание обернулось мерзким фарсом. Поскольку не нашлось для сбора хунты места лучше, чем детский сад номер три в Ханкенди (Степанакерте).

Оно и понятно: одно дело – обвинять Баку в истреблении мирного населения и ранеными пингвинами вопить о том, что азербайджанские войска, дескать, размещают свои объекты под прикрытием гражданских зданий. И совсем другое – обеспечивать собственную безопасность, для чего все средства хороши, в том числе – и собираться в детском саду. Не будем сейчас говорить о морали – где она, а где карабахская хунта. Поблагодарим людей, которые выложили эти кадры в сеть, тем самым сразу опустив ниже плинтуса репутацию брутальных армянских мачо, долго игравших в «крутых воинов». И задумаемся вот о чем. На представленных фото – не просто лоснящиеся от тяжких дум о неизбежном возмездии морды и распухшие от военных лишений фигуры с выпирающими ниже грудей мозолями от бронежилетов фигуры упырей, сладко евших и вкусно пивших на оккупированных землях. Перед нами – групповой портрет правящей в Армении клики во всей ее красе. Еще вчера горделиво похвалявшиеся положить на рубежах своей обороны всю азербайджанскую армию, а как только запахло жареным – сбежавшие под крышу детского садика, прикрывшиеся самым святым, что есть у каждого – детьми. Здесь они сами разоблачают свою же ложь о «геноциде, который творит в отношении армян Баку». «Азербайджанские варвары» отчего-то не тронули детский сад в Шуше, он выглядит вполне целым и ухоженным, иначе эти «вояки», привыкшие к комфорту, здесь бы не собрались.