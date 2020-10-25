Госкомиссия: «Армения не ответила на предложения по возврату тел военнослужащих»

С момента достижения в Москве соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня 10 октября 2020 года на встречах председателя Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане было отмечено, что Азербайджан готов к взаимному обмену телами погибших военнослужащих с обеих сторон, даже к возврату тел армянских военнослужащих в одностороннем порядке, а также освобождению двух взятых в заложники азербайджанцев взамен на находящихся в Азербайджане двух армянских военнослужащих и двух мирных жителей.

Как сообщили в Госкомиссии, в то же время было доведено до сведения, что азербайджанская сторона готова в одностороннем порядке освободить 85-летнюю армянку, которую армянские вооруженные силы оставили в зоне боевых действий при отступлении.

Несмотря на вышесказанное, до сих пор Армения не ответила на предложения Азербайджанской Республики в связи с освобождением пленных, лиц, взятых в заложники, и возвращением тел.