Пашинян: «Армянский народ готов к болезненным уступкам»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением на своей странице в соцсети Фейсбук и заявил, что армянская сторона готова к уступкам в нагорно- карабах ском конфликте.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы были максимально гибкими и пришли к пониманию ", — сказал он.

Он отметил, что армянский народ и правительство готовы к взаимным уступкам, даже к болезненным, однако к капитуляции армянский народ не готов.

Никол Пашинян также призвал всех армян к борьбе против Азербайджана.

«Это судьбоносный момент, и никто не может надеяться, что кто-то решит этот вопрос за нас. Есть одно решение – каждый представитель нации должен быть предан этой повестке так же, как солдаты на передовой", — подчеркнул он.