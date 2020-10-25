Минобороны показало освобожденное село в Губадлы видео
Минобороны Азербайджана распространило первые видеокадры из освобожденного села Падар Губадлинского района.
Минобороны Азербайджана распространило первые видеокадры из освобожденного села Падар Губадлинского района.
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