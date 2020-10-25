Пашинян обратился к дезертирам Армении: «Я готов пойти на передовую и умереть!»

В своем выступлении в ходе прямого эфира в Facebook, Никол Пашинян призвал армянских мужчин подчиниться его приказу и не уклоняться от военной службы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов умереть за Армению и отправиться на передовую, но «кто-то должен исполнять обязанности премьер-министра».

«Наши женщины должны сказать нашим мужчинам, что колебания в этой ситуации не прощаются. Женщины не должны сдерживать своих мужей и сыновей. Я требую, чтобы любой гражданин Армении повиновался моему приказу. Я приказываю, чтобы каждый мужчина прямо сейчас встал и пошел в свой военный комиссариат. Это мой приказ. Пожалуйста, подбодрите женщин. Пусть сами образуют отряды. Это тысячелетняя война», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян также призвал к общественному порицанию всех дезертиров.

«В нашем обществе должен быть настрой, чтобы те, кто бежал с поля боя, получали строгий выговор. У нас должен быть общенациональный консенсус. Все, кто покинул свой пост, должны знать, что им будет вынесен публичный выговор», - сказал он.

По словам Пашиняна, «недопустимо, чтобы врач и гражданин договорились приписать мальчику коронавирус, чтобы тот уклонился от призыва».