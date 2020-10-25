Кямаледдин Гафаров: «Наш президент - бесспорный полководец информационной войны Азербайджана в мире»

По его словам, высоко оценивший фактор превосходства сторон на информационном поле в современной военной истории, глава государства отвечает четкими и убедительными аргументами на попытки официального Еревана, армянского лобби и их сторонников направить общественное мнение в другое русло и представить армянских агрессоров жертвами на нынешнем этапе армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабах е.

«Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева различным мировым СМИ за последние 5 дней ясно показали, что он является одним из самых способных полководцев глобальной информационной войны. Наряду с тем, что эти интервью доносят до мирового сообщества реалии Азербайджана, они также существенно изменили восприятие нашей страны и заставили взглянуть на последние исторические победы Национальной Армии с совершенно иной, объективной точки зрения». Об этом в интервью yap.org.az заявил народный депутат Кямаледдин Гафаров.

«Влиятельные» медиа-группы, которые когда-то пытались очернить Азербайджан и бросить тень на его справедливую деятельность, утратили чувство ответственности, и чтобы усилить клеветническую кампанию, осмелились противостоять Президенту Ильхаму Алиеву. Они предстают перед своими зрителями так, как будто приходят на интервью якобы с «подготовленным домашним заданием», чтобы поставить нашего Верховного главнокомандующего в трудное положение, и, в конце концов, явно терпят поражение в этой словесной дуэли. Аргументированные, точные, юридически и логически обоснованные ответы Президента разносят в прах намерения предвзятых журналистов и их желание «поставить его в неловкое положение». Президент, раскрывая истинную природу фактов и событий, преподает таким писакам урок цивильной журналистики.

По мнению депутата, в вопросах интервью Президента Азербайджана японскому Nikkei, французской газете Figaro и американскому телеканалу Fox News явно проявлены предвзятое отношение к нашей стране, искажение фактов, открытые реверансы в адрес своих армянских заказчиков и чувствуется журналистское высокомерие. Однако самодовольные журналисты, не сумев выдержать перед яркой логикой и тонкими дипломатическими ходами главы государства, вынуждены были в конце интервью тем или иным образом подтвердить его врожденный талант и блестящую полемическую способность. В этой связи я хотел бы напомнить небольшой отрывок из интервью французской газете Le Figaro:

«Вопрос: Они подвергли Гянджу бомбардировке, потому что там находилось несколько турецких истребителей F-16, один из которых сбил армянский самолет. Они говорят, что именно поэтому подвергли Гянджу бомбардировке.

Ответ: Это - фейковая информация. Считаю, что сейчас каждый понимает, что это – фейковая информация, распространенная Арменией. Турецкие истребители F-16 находятся здесь потому, что до начала столкновений они участвовали в совместных военных учениях, и они находятся на земле, а не в небе. Армянский самолет Су-25 врезался в гору, они пытались преподнести это так, будто он был сбит турецким истребителем F-16. Однако это произошло в первые дни конфликта, в сентябре. Но они совершили нападение на Гянджу с использованием баллистических ракет 10 октября».

Продолжая свой комментарий, Кямаледдин Гафаров сказал, что интервью Президента Ильхама Алиева для Fox News также запомнилось последовательными ответами на ряд предвзятых вопросов. В ходе интервью журналист предположил, что боевые действия в Карабахе якобы использовались для отвлечения внимания от социальных проблем, экономического спада, коррупции и COVID-19 в стране. Президент Ильхам Алиев заявил, что эти предположения вовсе не соответствуют действительности и сказал: «Нет, нет. Это абсолютно неверно. Во-первых, наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 5 процентов. Сравните это со своей страной.

Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов. Сравните и это. У нас нет серьезных социальных проблем. Что касается COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит Азербайджан в пример. Мы оказали поддержку более 30 странам – финансовую, гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. Наша экономика устойчива.

Чтобы скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости начинать войну, как вы сказали, нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении внимания нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в экономических и социальных проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в тюрьму премьер-министр Армении. Он преследует двух экс-президентов».

Депутат считает, что ответ Президента на вопрос корреспондента о семейственности и коррупции в правительстве и корпоративных структурах был "смертельным" для телеканала Fox News. В ответ на якобы иронический вопрос ведущего о семейственности в правительстве Президент сказал, что подобные моменты имели место в Соединенных Штатах в годы правления Кеннеди, Буша и Клинтона. При этом корреспондент якобы перешел в более резкую атаку, заявив, что эти моменты стали результатом демократических процессов в США. Когда наш Президент вспоминает решение Верховного суда США по Бушу младшему, журналист сдается и невольно говорит: «Господин Президент, Вы знаете американскую политику!»

Или японская газета Nikkei недавно объявила, что интервью с Президентом Ильхамом Алиевым было самым читаемым материалом недели.

К.Гафаров отметил, что интенсификация процесса освобождения оккупированных армянами наших сел и городов, приближение миротворческой операции к завершающей фазе - это результат больших усилий и блестящего таланта Президента как в дипломатии, так и в идеологии и военном строительстве. Народ Азербайджана убежден, что не за горами день, когда в Шуше будет поднят флаг Победы под руководством нашего Президента. Карабах - это Азербайджан!