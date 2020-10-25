Вопреки заявлению Трампа, армяне выпустили более 200 снарядов

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, передает РИА Новости.

"Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается", - сказал президент, чьи слова приводятся в сообщении журналистского пула.

Отметим, что с первых минут объявления перемирия вооруженные силы Армении начали обстреливать населенные пункты Азербайджана. Как заявил в своем Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сегодня в течение дня по населенным пунктам Азербайджана, включая Тертер, было выпущено более 200 снарядов.