В армянской армии в Нагорном Карабах е наблюдается острая нехватка оружия и продовольствия. При этом солдаты отказываются подчиняться приказам командования и вступать в бой с Азербайджанской армией.

Сегодня в социальных сетях распространилось очередное видео, свидетельствующее о хаосе, творящемся в рядах армянской армии. На видео группа солдат демонстративно отказывается подчиняться приказу и идти в наступление.

«Мы десять дней оставались здесь в грязи. Вы нам не дали ни снаряды, ни даже сапоги. Теперь вы говорите идти нам вперед. Мы возвращаемся», - возмущается один из армянских военнослужащих.

В это время другой армянский офицер с криками требует, чтобы солдаты подчинились приказу и шли на передовую.

«Нам что, идти с рогаткой на танки?», - сказал второй и покинул территорию с группой своих солдат.