В социальных сетях появилась аудиозапись российского тележурналиста Владимира Соловьева с миллиардером Годом Нисановым. На аудиозаписи Владимир Соловьев извиняется за критику Азербайджана в ходе своей передачи.

В частности, Соловьев отмечает, что данный фрагмент был вырезан из его передачи и в программу не вошел, но «какой-то дегенерат поставил это в анонсы на сайте телеканала «Россия».

«Дорогой, Год Семенович, все понимаю, разделяю ваши опасения, но вот сегодня пусть посмотрят, сегодня ругали Пашиняна и сильно хвалили Алиева. Я лично сильно хвалил Алиева», — сказал Соловьев.