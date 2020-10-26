Минобороны Армении: Азербайджан дошел до Зангезура (Сюника)

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Губадлы в Карабахе.

"К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям", - сказал Ованнисян в ходе брифинга.

Представитель Минобороны Армении сообщил, что боевые действия продолжаются в нескольких селах.

«Да, противник на некоторых участках добился успеха, да, они подошли к воротам Сюника (Зангезур –ред.), но ситуация не экстремальная», - сказал он.

Арцрун Ованнисян обещал армянским журналистам завтра представить карту боевых действий.