Хикмет Гаджиев: «Армения отказывается забирать тела убитых солдат»

Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан готов в одностороннем порядке передать тела армянских солдат Армении посредством Международного комитета красного креста. Об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что несмотря на заявление Азербайджана от 18 октября о готовности в одностороннем порядке передать тела армянских солдат, Армения все еще не дала ответ.

"Отказ от приема тел нацелен на сокрытие реальной ситуации. Таким образом, вновь становится ясно, что Армения не хочет забирать тела, потому что нынешнее военно-политическое руководство боится реакции, гнева народа", - написал Хикмет Гаджиев.