Взрыв произошел во время задержания террориста в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке Турции, террорист обезврежен, погибших нет, сообщил губернатор провинции Рахми Доган.

"Во время преследования двух террористов… в Искендеруне произошел взрыв. Никто не погиб. Один из террористов обезврежен, операция продолжается", - говорится в заявлении Догана.

Напомним, что США накануне предупредили своих граждан, проживающих в Турции, о возможности терактов.