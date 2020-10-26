МИД Турции о переговорном процессе по Карабаху

Минская группа ОБСЕ должна начать нацеленный на постоянное решение переговорный процесс по Нагорному Карабах у. Такое мнение выразил в понедельник официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, передает ТАСС.

"Для того, чтобы усилия сопредседателей Минской группы принесли конкретные результаты, мы считаем необходимым принять во внимание допущенные Арменией нарушения и начать переговорный процесс, направленный на постоянное решение в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и международным правом. Мы считаем, что объявленное прекращение огня может стать устойчивым только в этом случае", - полагает представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Аксой заявил, что ответственность за нарушение режима прекращения огня в Карабахе лежит на Армении.

"Прекращение огня, объявленное 10 и 18 октября после столкновений, которые начались с нападения Армении на Азербайджан, были в короткие сроки нарушены Арменией. В результате попыток США снова было объявлено прекращение огня, но, к сожалению, оно было нарушено Арменией в течение нескольких минут. Армения продолжила атаки на азербайджанские позиции на линии фронта и гражданские цели во внутренних районах Азербайджана вдали от зоны конфликта", - сказал он.