Военное командование Армении в спешке перебрасывает группы добровольцев в надежде хоть как-то залатать бреши в линии обороны. Зачастую добровольцев просто привозят на линию фронта без продовольствия, амуниции и вооружения.

В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии была прорвана оборона армянской армии в Нагорном Карабах е.

В социальных сетях распространились очередные кадры, как очередная группа армянских военнослужащих осталась без командования и была брошена где-то на линии фронта.

«Смотри, народ, это уже третий день. Те из области Армавир, остальные из других областей (снимает людей). Вот уже третий день мы под дождем, нет ни пропитания, ни воды, ни солдат, ни других людей. Привезли сюда и просто бросили. Никому нет дела до нас (ругается). Мы в таком положении уже третий день», - рассказывает автор видео.

Судя по видео, отчаявшиеся военнослужащие намерены покинуть высоту и спуститься в воинскую часть.