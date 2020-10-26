Пресс-секретарь Эрдогана обсудил Карабах с советником Трампа

Состоялся телефонный разговор между представителем Администрации президента Турции Ибрагимом Калыном и советником по национальной безопасности США, послом Робертом О'Брейном.

Как сообщают турецкие СМИ, в телефонном разговоре были обсуждены сирийский и региональные вопросы, включая Нагорно-Карабахский конфликт, сотрудничество по безопасности, двусторонние связи.

В ходе беседы была подчеркнута значимость дипломатического решения карабахской проблемы, отмечено, что нарушение армянской стороной режима прекращения огня и нападения, нацеленные на гражданское население, противоречат международному праву.

Еще раз было отмечено, что для установления прочного и постоянного мира Армения полностью должна вывести войска из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих территорий.

Была отмечена важность принятия реальных шагов по восстановлению территориальной целостности Азербайджана в рамках решений международных организаций - Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.