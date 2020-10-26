Украинские СМИ рассказали, кто и как вооружал Армению

Армения и Азербайджан все последние годы активно закупали российское оружие. При этом, если Азербайджан все закупал на собственные средства, то Армения в основном полагалась на российский кредит, получив в последнее время четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, а также зенитные ракетные комплексы малой дальности Tor-M2KM. Об этом пишет украинское издание «Детали».

Затем Москва вновь выдала Еревану несколько оборонных кредитов, на несколько сотен миллионов долларов для закупки вооружения. При этом Россия поставила и в Азербайджан, и в Армению системы ПВО С-300. Однако приобретение Арменией «Торов» и «Сушек» стало возможным в рамках открытой Москвой льготной кредитной линии.

По договору между Россией и Арменией от 2015 года была создана объединенная региональная система противовоздушной обороны. Координацию совместных действий войск этой Объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, а общее руководство совместными действиями - командующий войсками Южного военного округа России. Управление же совместными действиями войск ПВО отдельного района коллективной безопасности осуществляет начальник войск ПВО ВС Армении. Так что «мирное» небо над Арменией ей призвана гарантировать российская система ПВО.

Москва также создала стартовые условия для существования в Армении производственной базы, которая обеспечивает ремонт и модернизацию состоящих на вооружении армянской армии систем ПВО. ЗАО «Патнеш» в армянском Раздане занимается ремонтом и модернизацией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. На предприятиях ВПК Армении осуществляется полная или частичная модернизация средств ПВО, отдельных узлов и комплектующих РЛС П-14, П-15, П-18, П-19, зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Шилка», ЗРК «Круг», «Стрела-10», «Оса-АК».

Издание также отмечает, что недавно начались экстренные поставки Армении российского оружия – во время и сразу же после вооруженной акции, предпринятой Ереваном на Товузском направлении. Отмечено, что российские военно-транспортные самолеты Ил-76 каждый день совершают рейсы по отработанному «окольному» маршруту Минводы — Моздок — Актау — Туркменбаши — Новшехр — Решт — Мегри — Ереван. То есть, не имея прямого воздушного сообщения, поскольку Грузия его закрыла, российские самолеты летают окружным путем через Каспийское море по границе с Азербайджаном, Туркменистаном и через Иран в Армению.

"И скорее всего доставляют в свой «российский форпост» оружие и боеприпасы. Притом рейсы зарегистрированы не только с территории России, но также из Ирака и Сирии", - пишет издание.