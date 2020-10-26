Минобороны Азербайджана: противник понес потери и отброшен назад

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны, сообщает Минобороны.

Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери.