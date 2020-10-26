«Решительно осуждаем ракетный обстрел вооруженными силами Армении противотанковыми ракетами типа «Корнет» съемочной группы Euronews, осуществлявшей профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан Азербайджана», - сказал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Мы расцениваем это нападение Армении как агрессию против свободы слова и профессиональной журналистики. К счастью, ракета уклонилась от цели, съемочная группа не пострадала. Транспортное средство было повреждено», - сказал помощник главы государства.

Х.Гаджиев отметил, что атака с использованием противотанковой управляемой ракеты на транспортное средство с отличительным знаком «Euronews» с дальнего расстояния носит целенаправленный характер.

«В репортаже Euronews отчетливо видно, что ракета проходит недалеко от движущегося транспортного средства.

Ранее представители азербайджанских СМИ также были обстреляны со стороны вооруженных сил Армении, среди журналистов были раненые, пострадали транспортные средства съемочных групп», - сказал Хикмет Гаджиев.