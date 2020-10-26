Тяжело ранен командующий армянскими оккупационными войсками в Карабахе

Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян сообщил о том, что тяжело ранен командующий армянскими оккупационными войсками в Карабахе генерал-лейтенант Джалал Арутюнян, передает «Спутник-Армения».

Новым командующим армянскими оккупационными войсками назначен генерал-майор Микаел Арзуманян.

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