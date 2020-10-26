Группа сторонников армянской партии «Дашнакцутюн» организовала несанкционированную акцию вблизи посольства Турции в Бейруте. Участники акции забросали сотрудников правопорядка камнями и зажигательной смесью. Об этом сообщает Anadolu.

Около двухсот армян выразили недовольство позицией Анкары в вопросе поддержки усилий Азербайджана по освобождению оккупированных земель. Попытка армян ворваться в здание дипмиссии была жестко пресечена.

Участники акции, которая продолжалась около часа, жгли флаги Турции, Азербайджана и Израиля. Затем они сели в автобусы и покинули район инцидента.