Как сообщалось ранее, в столице Ливана Бейруте группа сторонников армянской партии «Дашнакцутюн» организовала несанкционированную акцию вблизи посольства Турции.

Около двухсот армян также выражали недовольство позицией Израиля. В ходе акции ее участники сожгли флаги Израиля.

Отметим, что вчера в Тбилиси группа представителей армянской общины в Грузии с флагами Армении и плакатами попыталась провести митинг перед посольством Израиля. Собравшиеся протестовали против «поддержки Азербайджана Израилем».