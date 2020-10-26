Армяне жгут флаги Израиля видео
Как сообщалось ранее, в столице Ливана Бейруте группа сторонников армянской партии «Дашнакцутюн» организовала несанкционированную акцию вблизи посольства Турции.
Около двухсот армян также выражали недовольство позицией Израиля. В ходе акции ее участники сожгли флаги Израиля.
Отметим, что вчера в Тбилиси группа представителей армянской общины в Грузии с флагами Армении и плакатами попыталась провести митинг перед посольством Израиля. Собравшиеся протестовали против «поддержки Азербайджана Израилем».
Beirut🇦🇲🇱🇧💪🏻 pic.twitter.com/rCt8a1H5GA— 𝐸𝓁𝓉𝓇𝒶𝒻𝒾𝒸𝑜 ♛🇦🇲 (@Njteggg) October 26, 2020