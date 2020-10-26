Ильхам Алиев: Российская военная база снабжает армянскую армию

«Сожалею, что беспочвенные обвинения против нас исходят от стран-сопредседателей. Они должны быть объективными. Ведь мы не говорим каждый день о том, сколько оружия Россия отправляет в Армению. Ведь мы не говорим, что сегодня без посторонней помощи Армения не смогла бы простоять на оккупированных территориях ни одного дня. И политическая, и военная, и моральная поддержка исходит от стран, которые должны придерживаться нейтралитета», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1, сообщает АзерТадж.

«Поэтому мы категорически отвергаем эти инсинуации, в этом нет необходимости. В нашей регулярной армии 100 тысяч бойцов. Если возникнет необходимость, мы объявим всеобщую мобилизацию. Кстати, в отличие от Армении, мы не объявляли всеобщую мобилизацию. Поэтому все это – ложь и клевета. Что касается участия турецкий войск в операциях – это тоже ложь. Нет ни одного доказательства. Пребывание турецких самолетов F-16 на территории Азербайджана стало результатом того, что накануне конфликта мы провели совместные учения. Ведь мы же не говорим, что на территории Армении есть столько российских самолетов МиГ-29, Су-30. Ведь мы же не говорим, что на российской базе в Гюмри есть пятитысячный воинский контингент, и, по имеющимся у нас сведениям, время от времени оттуда поступает снабжение ВС Армении, и это в отличие от того, что говорят о нас, является фактом», - подчеркнул Ильхам Алиев.