МИД о привлечении к боям армянских детей

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с привлечением армянских детей к боевым действиям в качестве солдат. Об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

«В последние дни в медиа широко распространились видео о том, как Армения привлекает детей к боевым действиям в качестве солдат на оккупированных территориях Азербайджана. В течение почти тридцати лет сотни тысяч детей в Азербайджане страдают от продолжительной агрессии Армении и ее последствий. Однако, как видно, Армения продолжает не только нарушать права азербайджанских детей, но и не гнушается нарушать права даже армянских детей», - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что Армения, используя детей в ходе военных действий, нарушает IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения и I Дополнительный протокол, где отмечено, что «дети пользуются особым уважением, им обеспечивается защита от любого рода непристойных посягательств».

«Такими действиями Армения грубо нарушает права ребенка, закрепленные в Факультативном протоколе о вовлечении детей в вооруженные конфликты в Конвенции ООН о правах ребенка, в частности в статьях 1 и 2. Используя детей в качестве боевиков, Армения лишает их основных прав, в частности права на жизнь и защиту, поскольку дети как боевики могут быть военными целями.

Представляя себя одним из «защитников» декларации о безопасных школах, Армения не стесняется использовать школьные здания в военных целях, тем самым еще раз демонстрируя неуважение к защите будущего поколения. Азербайджан решительно осуждает нарушение прав детей Арменией при явном игнорировании ею международных конвенций и обязательств по Международному гуманитарному праву и призывает соответствующие международные организации всесторонне изучить этот незаконный опыт и принять необходимые меры для прекращения нарушения прав ребенка Арменией», - подчеркивается в сообщении МИД.