Коронавирус в Армении и Грузии: число зараженных растет все быстрее

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 824 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 32 тыс. 127, сообщает грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 872 случаях заражения COVID-19. По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 23 человека. Таким образом, общее число жертв инфекции в стране составило 238 человек.

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 600 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 80 тыс. 410, сообщает единый информационный центр республики. Накануне сообщалось о 973 новых больных за сутки.

По данным центра, скончались еще 34 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 569.