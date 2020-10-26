В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19

За последние сутки в России умерли 320 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

РБК пишет, что данный показатель стал наибольшим с момента начала пандемии, превзойдя предыдущий максимум, о котором было объявлено 21 октября (317 смертей).

За последние сутки в РФ зарегистрировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне было зафиксировано максимальное число новых случаев с начала пандемии — 17 347. Общее число зараженных достигло 1 547 774. С начала пандемии число погибших достигло 26 589.