Минобороны опровергает информацию об обстреле территории Армении

Сегодняшняя информация армянской стороны о якобы обстреле территории Армении с использованием принадлежащих Азербайджану БПЛА и ракетно-артиллерийских средств является ложной и носит провокационный характер, сообщает Минобороны.

«Отметим, что Азербайджан полностью соблюдает очередное гуманитарное перемирие. Напротив, 27 октября начиная с 09:30 армянская сторона интенсивно обстреливает из минометов наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района», - говорится в информации.