Украина открывает почетное консульство в Азербайджане
В азербайджанском городе Шемаха открывается почетное консульство Украины в Азербайджане. В связи с этим в посольстве Украины в Баку сегодня состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины.
В ходе церемонии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в Шемахе Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в Шемахе.
Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.
Консульский округ почетного консула Украины в Шемахе охватит Агдашский, Агсуинский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.