Чтобы сохранить древнюю архитектуру Апшерона, дух национального искусства и передать это богатство будущим поколениям, Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре объявляется конкурс «Архитектурный облик апшеронских поселков». Конкурс организуется по инициативе Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики совместно с Союзом архитекторов Азербайджана и ООО «Bakı Abadlıq Xidməti».

Баку и Апшеронский полуостров, являющиеся одними из древнейших поселений Азербайджана, всегда отличались богатством уникальных образцов культуры, датирующихся порой началом существования жизни на Земле. В этом месте, представляющем собой мост между Востоком и Западом, все еще находят следы разных культур и цивилизаций. За последние годы, благодаря масштабным работам по восстановлению и благоустройству, улучшается внешний вид полуострова, воздвигаются неповторимые строения.

Конкурс охватит всю территорию Апшеронского полуострова, однако основная цель первого этапа заключается в выявлении лучшего архитектурно-планировочного решения для поселков Рамана, Пиршаги и Амирджан. Предусмотренная концепция будет предлагаться для будущих работ по благоустройству, разработке строительных проектов. Развитие эстетического вида и качества жизни среды поселения, определение оригинальности, экологических и пространственных решений должны быть основными принципами в проектах, представленных на конкурс.

Авторы проектов могут участвовать в индивидуальном или групповом порядке. Участники могут выбрать одну или несколько территорий из представленных поселков. По каждой из выбранных территорий должен подаваться отдельный проект

Общий призовой фонд конкурса составляет 60 000 манатов. Призовой фонд по каждому поселку составляет 20 000 манатов, и каждый из них по отдельности делится следующим образом: 1-место - 10 тысяч манатов и диплом первой степени, второе место - 5 тысяч манатов и диплом второй степени, третье место – 2500 манатов и диплом третьей степени. Остальные участники получат поощрительные призы и сертификат об участии. Стоит также отметить, что участие в конкурсе бесплатное.

Проекты должны быть представлены в Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики не позднее 18:00 10 декабря 2020 г. по адресу: AZ1001, город Баку, улица Истиглалият, 18. Проекты должны подаваться в полном объеме.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.absheronsimasi.az.