Тертер и его села снова под обстрелом армян срочно!
Нарушившие новый режим гуманитарного прекращения огня вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и его села. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Нарушившие новый режим гуманитарного прекращения огня вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и его села. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
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