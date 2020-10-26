Тертер и его села снова под обстрелом армян срочно!

Нарушившие новый режим гуманитарного прекращения огня вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и его села. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

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