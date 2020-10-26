Синоптики о погоде на завтра

В среду, 28 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и вечером местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 12-15, днем 19-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-50%.

28 октября в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможны дожди и туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 9-14, днем 19-24, в горах ночью 5-9, днем 11-16 градусов тепла.

28 октября на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.