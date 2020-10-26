Свыше тысячи убитых в Карабахе армянских солдат Заявление Минобороны Армении
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в новом списке за 27 октября 35 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 1009 военнослужащих.
Багдишян Геворк Степанович, 2000 г.р.
Мурадян Арут Фрикович, 2000 г.р.
Хоренян Севак Суренович, 1987 г.р.
Акопян Айк Араратович, 1996 г.р.
Ованнисян Овик Карапетович, 1984 г.р.
Аветисян Шалико Седракович, 1980 г.р.
Григорян Григор Айкович, 2002 г.р.
Варданян Мушег Мгерович, 2001 г.р.
Манян Арарат Арменович, 2002 г.р.
Аветян Карен Гагикович, 2000 г.р.
Манасян Андраник Камоевич, 2002 г.р.
Мнацаканян Давид Арменович, 2001 г.р.
Асатрян Марсель Хачикович, 2000 г.р.
Галстян Эрик Эмилевич, 2001 г.р.
Синанян Сасун Гегамович, 2002 г.р.
Макарян Арарат Асатурович, 2002 г.р.
Маноян Левон Андраникович, 2001 г.р.
Есаян Карен Петросович, 2000 г.р.
Варданян Артем Варданович, 2002 г.р.
Хачатрян Валерий Давидович, 2001 г.р.
Петросян Акоп Суренович, 2000 г.р.
Аракелян Арман Овикович, 2002 г.р.
Гюламирян Арам Арманович, 2001 г.р.
Саргсян Левон Арамович, 2001 г.р.
Власян Альберт Артурович, 2001 г.р.
Мусинян Борик Суренович, 2001 г.р.
Чакрян Давид Артемович, 2001 г.р.
Арчунц Арман Артушевич, 2001 г.р.
Авакян Карен Норикович, 2001 г.р.
резервист Казарян Айк Эдвардович, 1989 г.р.
резервист Карташьян Геворк Ншанович, 1984 г.р.
резервист Саргсян Гегам Аштович, 1992 г.р.
резервист Саргсян Ваагн Андраникович, 1986 г.р.
доброволец Хачатрян Арман Арсенович, 1993 г.р.
доброволец Петросян Ованнес Андраникович, 1996 г.р.