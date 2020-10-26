Карабахский рывок

Александр Караваев, специально для haqqin.az 13:37

Долгое время на разном уровне - в художественном творчестве, в исторической науке, в публицистике - будут анализировать причины успеха азербайджанцев. Буквально из ниоткуда, на глазах, рождается невиданный подъем, практически неизвестный Азербайджану с советского проекта, когда принадлежность Большому делу за сравнительно короткий срок вывела будущую независимую страну на путь модернизации. Трагедия заключалась в том, что последнее советское поколение стало свидетелем его краха в самой кровавой форме, более жёсткой, чем в других регионах СССР. Собственно эта рана и есть карабахский конфликт. Но не в его нынешней форме.

Сейчас мы видим полное окончание инерции тех событий. Финал осуществляет следующее поколение азербайджанцев, своими руками и с теми политическими возможностями и экономическими ресурсами, которые были накоплены за годы независимости. Есть ощущение рождения нового проекта Азербайджана. О котором мы могли только помыслить, но не могли увидеть воочию. Об этом много писали в рамках официальной пропаганды, но это звучало слишком абстрактно, отстраненно от реалий. А теперь возник парадокс, идейные лозунги азербайджанской политической мысли оказались не фоном, а реальным содержанием. И хотя очертания нового проекта ещё трудно нащупать, но он рождается прямо сейчас. В истории государства бывает один-два шанса на несколько поколений, когда не просто решается судьба будущего, как сейчас у Армении, а даны силы и инструменты построить лучшее, чем было до этого. Это дар свыше, который выпадает неожиданно, но даётся по заслугам и трудам.

Азербайджанцы заслуживают эту победу. Но она не просто в возвращении земли, а в импульсе энергии, который может продвигать страну дальше по пути положительных социальных изменений и экономической модернизации. Сейчас в Азербайджане построена практически оптимальная модель административного управления. В сфере безопасности - небольшая современная армия, впервые на трансрегиональном уровне, способная изменить соотношение сил в свою пользу, невзирая на мировые центры. Причем с приемлемым уровнем потерь. Азербайджанская армия - это теперь бренд повлиятельнее гранатового сока и джаз-мугама. В сфере администрирования - построена оптимальная модель взаимодействия граждан и власти через систему госуслуг (ASAN Xidmət). Такого рывка тоже не все достигают за короткий промежуток. Монстрообразные аппараты власти не были приспособлены для общения с человеком. В сфере реформ и моделей экономического развития сделана ставка на лучший зарубежный опыт - международный консалтинг от группы McKinsey позволил создать систему долгосрочного видения своего потенциала, систему стратегических «дорожных карт» развития страны. Одним словом, построена оптимальная стратегия управления для страны в пределах 10-12 млн граждан, с ведущим локомотивом - экспортером углеводородов.