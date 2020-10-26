В Пакистане подорвали школу: погибли семь человек, 70 ранены

В результате взрыва в семинарии пакистанского города Пешавар погибли по меньшей мере 7 человек, еще 70 ранены, сообщает издание The Dawn со ссылкой на представителя местного госпиталя.

Полиция начала проверку обстоятельств. Предварительно, в здании могло сработать взрывное устройство, которое умышленно принесли на занятия. Офицер полиции уточнил, что инцидент произошел во время изучения Корана.

«Это случилось в 8:30 утра, дети как раз читали Коран. В это время и произошел взрыв», – констатировал начальник полиции Пешавара Мухаммад Али Хан, передает IslamNews со ссылкой на Al Jazeera. «Первоначальное расследование показало, что там было заложено 5-6 кг взрывчатки, там оставили сумку со взрывчаткой», - сказал он.