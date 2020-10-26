Уволен начальник контрразведки Армении обновлено

Увольнение начальника управления контрразведки СНБ Армении, генерал-майора Оганеса Карумяна может быть связано с громким уголовным делом о государственной измене.

«У нас есть раскрытые случаи госизмены, шпионажа, распространения лживой информации среди военнослужащих»,- заявил ранее замглавы СНБ Армении Армен Абазян.

*       *       *

Начальник управления контрразведки СНБ Армении генерал-майор Оганес Карумян освобожден от занимаемой должности, сообщает «Новости Армения».

Причины увольнения Карумяна не приводятся.

7655 просмотров