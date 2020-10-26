Сообщения о том, что между Арменией и Россией интенсифицировались полеты транспортной авиации, очевидно, поставляющей российское оружие армянской армии, которая терпит поражение за поражением в боях с Азербайджаном, могут удивить только самых наивных людей.

Российская Федерация никогда не упускает случая подзаработать, пусть бы и на крови, пусть бы и верных союзников. Поставки вооружения и боеприпасов – весьма ходовая статья пополнения бюджета и решения мелких тактических задач во взаимоотношениях с другими странами, тем более со странами, находящимися в полной стратегической зависимости от Москвы. А сейчас нет государств, больше зависимых от нее, чем Армения, пытающаяся удержаться за Нагорный Карабах в безнадежной ситуации.

Как рассчитывается или намеревается в будущем рассчитываться Ереван за позарез необходимое оружие, вопрос десятый. Вполне возможно, немалые долги будут когда-то списаны, но только за образцовое поведение и полную лояльность, хотя, казалось, куда уж полнее, и с каждой партией оружия этот крючок грядущей безмерной лояльности заглатывается все глубже.

Неизбежное поражение не может не вызывать в Армении вопросов по отношению к поведению в ходе войны могущественного союзника, на которого столько лет рассчитывали, причем рассчитывали безоглядно, забывая об укреплении обороны. Зачем совершенствовать вооруженные силы, если свои вооруженные силы совершенствует Россия? Но Россия в этот раз демонстративно устранилась. Не исключено в связи с этим нарастание антироссийских настроений в Армении, которые уже явственно мелькали в ходе антиправительственных протестов и в 2015-м, и в 2018 году.