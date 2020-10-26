Зачем Россия подбрасывает хворост в костер Карабаха наше послесловие
Сообщения о том, что между Арменией и Россией интенсифицировались полеты транспортной авиации, очевидно, поставляющей российское оружие армянской армии, которая терпит поражение за поражением в боях с Азербайджаном, могут удивить только самых наивных людей.
Российская Федерация никогда не упускает случая подзаработать, пусть бы и на крови, пусть бы и верных союзников. Поставки вооружения и боеприпасов – весьма ходовая статья пополнения бюджета и решения мелких тактических задач во взаимоотношениях с другими странами, тем более со странами, находящимися в полной стратегической зависимости от Москвы. А сейчас нет государств, больше зависимых от нее, чем Армения, пытающаяся удержаться за Нагорный Карабах в безнадежной ситуации.
Как рассчитывается или намеревается в будущем рассчитываться Ереван за позарез необходимое оружие, вопрос десятый. Вполне возможно, немалые долги будут когда-то списаны, но только за образцовое поведение и полную лояльность, хотя, казалось, куда уж полнее, и с каждой партией оружия этот крючок грядущей безмерной лояльности заглатывается все глубже.
Неизбежное поражение не может не вызывать в Армении вопросов по отношению к поведению в ходе войны могущественного союзника, на которого столько лет рассчитывали, причем рассчитывали безоглядно, забывая об укреплении обороны. Зачем совершенствовать вооруженные силы, если свои вооруженные силы совершенствует Россия? Но Россия в этот раз демонстративно устранилась. Не исключено в связи с этим нарастание антироссийских настроений в Армении, которые уже явственно мелькали в ходе антиправительственных протестов и в 2015-м, и в 2018 году.
И тут дополнительная долговая привязка ничуть не помешает: во-первых, все-таки помогали же, сами видите, во-вторых, если вы так недовольны, давайте рассчитаемся сполна прямо сейчас, готовы?
Война, в которой Армения проиграет, привяжет ее к России еще больше, чем если она вдруг каким-то невероятным образом ее выиграла бы. Но в Кремле не заинтересованы, чтобы Азербайджан достиг победы быстро и легко, поскольку это вообще снимет необходимость в посреднической роли Москвы и поставит под сомнения претензии России на влияние на Южном Кавказе.
Определяющая роль Турции в регионе воспринимается с раздражением и ревностью. Недаром сейчас активизировались боевые действия российских подразделений против турецких сателлитов в другой горячей точке – в сирийском Идлибе.
Поэтому вместо того, чтобы надавить на Ереван и прекратить поскорее бойню, от которой Армения страдает в первую очередь, «старшие братья» подбрасывают «младшим» оружие, как хворост в костер войны, на котором сами цинично греют руки.