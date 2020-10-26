Кадыров назвал Макрона лидером терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда, назвав его лидером терроризма. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, последствия заявлений Макрона могут быть трагическими. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал глава Чечени, добавив, что карикатуры на Пророка верующими воспринимаются болезненно, этого не может не знать Макрон.

Кадыров подчеркнул, что достойного будущего и порядка в странах Европы не будет до тех пор, пока власти не станут с уважением относиться к таким понятиям, как «религия», которая является самым важным в жизни мусульман, «культура» и «нравственность». Чеченский лидер также призвал Макрона прекратить провокации и нападки на веру, «пока еще не поздно». Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

"Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", - говорит Кадыров.