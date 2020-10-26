Евреи плечом к плечу с азербайджанцами воюют против армян в Карабахе

За военными действиями Азербайджана по освобождению оккупированных территорий, в том числе Нагорного Карабах а, продолжают следить мировые медиа. Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post опубликовала корреспонденцию о встрече на линии фронта с солдатом Азербайджанской армии - евреем по национальности. «Я горд тем, что нахожусь здесь, освобождая земли, захваченные 30 лет назад, - говорит воин-патриот. - Мои друзья и я верим в это». Его зовут Даниэль Зарбалив.

О нем рассказал в своем Twitter посол США в Азербайджане Элин Сулейманов. Дипломат опубликовал видео этой встречи. Разговор шел на азербайджанском языке с субтитрами на иврите.

Молодой человек сообщил, что сам он родом из Красной Слободы (Гырмызы Гясебя) в городе Губа, который известен тем, что там проживают тысячи евреев. А сейчас Зарбалив воюет против Армении за освобождение Нагорного Карабаха.

В видеозаписи он, сидя в окопе, обращается к израильтянам, призывая их: «Я хотел бы обратиться к народу Израиля! Поддержите нас! Молитесь за нас! Правда — за нами. Правда - за Азербайджаном! Карабах — это Азербайджан!».

Посол Израиля в Азербайджане уже высказывался о том, что его страна солидарна с Азербайджаном и поставляет в Баку гуманитарную помощь. Как не раз сообщал haqqin.az, Израиль обеспечивает Азербайджан военными дронами, которые эффективно используются в боевых действиях против армянской армии.

Как видно из израильской публикации на примере Даниэля, азербайджанские солдаты-патриоты — люди разных национальностей, и их правое дело победит.