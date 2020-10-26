В то время как Азербайджанская армия продолжает своё успешное контрнаступление в Карабах е, все мысли нашего народа можно выразить одной фразой: «Все для фронта, все для победы!». Каждый гражданин нашей страны в этот исторический для Азербайджана момент готов оказать всяческую поддержку героям, наносящим сокрушительные удары по врагу на поле боя.

Компания Bakinity также оказала поддержку нашей славной армии. Компания приобрела теплую одежду для военнослужащих на сумму более 110 000 манатов и передала её представителям Министерства обороны Азербайджана. Сотрудники компании Bakinity выразили уверенность в том, что Азербайджанская армия продолжит одерживать победы с боевым настроем: «Мы победим! Карабах - это Азербайджан!».

Компания Bakinity является одним из ведущих ИТ интеграторов Азербайджана и вот уже около 20 лет предоставляет ИТ услуги организациям как государственного, так и частного сектора. Основной сферой деятельности компании являются разработка и осуществление проектов по ИТ интеграции, автоматизации, а также цифровизации.