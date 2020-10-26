Тот факт, что армянские агрессоры выпускают ракеты вне зоны боевых действий, заставил многие иностранные компании отозвать своих сотрудников. В частности, на Сумгаитской электростанции мощностью 525 мегаватт, третьей по величине электростанции страны, капитальный ремонт которой был начат за неделю до начала боевых действий, иностранные компании отозвали своих представителей, и они вернулись домой после того, как ракеты были выпущены за пределами зоны боевых действий.

Компания SIEMENS, которая построила и сдала Сумгаитскую электростанцию в 2009 году, была обязана провести капитальный ремонт станции в рамках долгосрочного сервисного контракта. Однако, несмотря на уход иностранных компаний, местные специалисты «Азерэнержи» мобилизовали все силы и не прекращают ремонтные работы на Сумгаитской электростанции. В настоящее время продолжается капитальный ремонт газовых и паровых турбин, завершается обследование, испытательные и ремонтные работы генераторов. На береговой насосной станции проходят испытания новых водоприемных устройств. В целом все основное и вспомогательное оборудование ремонтируется, обслуживается и тестируется.

Уровень воды в Каспийском море за последнее десятилетие упал на 1,5 метра, и это грозит остановкой Сумгаитской электростанции. С целью своевременного разрешения этой проблемы было решено построить 750-метровую эстакаду, которая позволила бы забирать холодную воду на глубине пять метров и новую водную насосную станцию. Работа в этом направлении приближается к завершению. Таким образом, впервые в СНГ будет создана система пропуска охлаждающей воды посредством каскада в соответствующий канал и оттуда на станцию.

Несмотря на то, что иностранные специалисты уехали из страны, наши местные специалисты продолжают работу без остановки вахтовым методом и до конца года завершат капитальный ремонт и строительство на Сумгаитской электростанции.

Следует отметить, что наряду с круглосуточно работающими в тылу сотрудниками «Азерэнержи» в боевые действия добровольно вступили 120 сотрудников.