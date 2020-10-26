Евреи возмущены армянским сравнением Израиля с нацистской Германией

В знак протеста против поддержки Азербайджана Израилем армянское лобби в Лос-Анджелесе на прошлой неделе провело митинг перед генеральным консульством Израиля. На митинге был продемонстрирован плакат-лозунг «Между вами и нацистской Германией никакой разницы нет».

В одной из крупнейших еврейских газет США «Jewish Journal», издаваемой в Лос-Анджелесе, 22 октября была опубликована статья главы Общины горских евреев Баку Милиха Евдаева, в которой он сравнил армянское лобби Лос-Анджелеса с нацистской Германией.

В статье Евдаев отметил, в Армении растет антисемитизм, и, согласно исследованию авторитетной еврейской организации «Anti-Defamation League», Армения вторая по величине в Европе и третья по величине в мире за пределами Ближнего Востока и Северной Африки антисемитская страна.

Кроме того, автор подчеркнул, что Армения героизировала армянского генерала Гарегина Нжде, сотрудничавшего с нацистской Германией в годы Второй мировой войны, поставила ему памятник в Ереване, на государственном уровне увековечила имя служившего нацистам другого армянского генерала - Драстамата Канаяна.

В статье он довел до внимания читателей, что Федерация армянской молодежи (Armenian Youth Federation), которая провела акцию в Лос-Анджелесе, в свое время была создана именно Гарегином Нжде.

Автор также подчеркнул, что несколько дней назад Армения пригласила неонацистских членов немецкой партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland) на оккупированные территории Азербайджана.

Глава Общины горских евреев Азербайджана написал, что на фоне всех незаконных и далеких от человечности действий Армении Вооруженные силы Азербайджана, в которых плечом к плечу служат евреи, мусульмане и христиане, уверенно продвигаются, чтобы защитить гражданское население и освободить оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Одна из крупнейших еврейских организаций США «Центр Симона Визенталя» (Simon Wiesenthal Center), объединяющая в своих рядах 400 тысяч человек, разместила статью Милиха Евдаева на своей странице в Twitter и назвала отвратительной попытку радикального армянского лобби сравнить Израиль с нацистской Германией. В публикации было отмечено, что несмотря на то, что большая часть азербайджанского населения мусульмане, на территории страны обеспечены права христиан и евреев и налажены хорошие отношения с Израилем.